شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سماكة: المعلم "خضنى" بالتواجد أساسي مع منتخب مصر .. وشطة وراء رحيلي من ناشئ الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو سماكة نجم الاهلي والترسانة السابق أن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر " خضني " بانضمامي لمنتخب مصر والتواجد في التشكيلة الأساسية في مباراة أمام تونس.

وأضاف عمرو سماكة في تصريحات لبرنامج الكلام المظبوط مع حتحوت بأنه شعر بالخوف من قرار حسن شحاتة بالتواجد في التشكيل الأساسي من البداية، مضيفا الي أن هناك احد اللاعبين أعترض في المحاضرة بسبب قرار حسن شحاتة بمشاركتي بداعي اني لاعب صغير وأمامي مزيد من الوقت لكي اشارك في منتخب مصر.

وأشار إلي أنه بدأ حياته الكروية في قطاع الناشئين بالأهلي وظهرت بشكل جيد ولكن لم أستمر بالشكل المطلوب والمتمبز وهو ما ترتب عليه قيام عبد المنعم شطة برحيلي عن الأهلي وأستمريت لفترة بعيد الى ان إعادني محمد رمضان مرة أخري.

وأختتم تصريحاته بأنه كان يسافر باستمرار الي الكويت وترك كل شيء الأمر الذي جعل الأمور تسير في غير صالحي ثم عودته مجددا في الترسانة بالشكل المتميز.