شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إرسال قائمة الأهلي لمباراة العين ببطولة أنتر كونتيننتال. والان مع تفاصيل الخبر

أخطر مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نظرائهم في النادي الأهلي بموعد إرسال قائمة الفريق التي ستخوض مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم للأندية أنتر كونتيننتال.

وأكد فيفا للأهلي أن الموعد المبدئي قبل مباراة العين بـ15 يوماً وسيكون من حق الأهلي استبدال أو إجراء أي تغييرات في القائمة قبل المباراة بـ24 ساعة على أن يكون الاستبدال من القائمة الأولى “.

وأشار الفيفا أن الفائز من مواجهة العين سيحصل على مليوني دولار أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار ، وطلب الاتحاد الدولي من الأهلي ضرورة حضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة وطلب النادي من الجهات المعنية حضور السعة الكاملة للإستاد “.

من ناحية أخرى ، يبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقي الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها يوم 29 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "أنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.