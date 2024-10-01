شكرا لقرائتكم خبر عن نصر عزام يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُنتخب المحامي المصري الدولي نصر الدين عزام، عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم (AIAF)، بالجمعية العمومية التي عُقدت في باريس، خلال الساعات القليلة الماضية ، ويُعد هذا الانتخاب إنجازًا تاريخيًا، حيث يُعتبر عزام أول محامٍ من إفريقيا يتم انتخابه لهذا المنصب.

وأعرب نصر عزام عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، موجهًا شكره وتقديره لجميع الزملاء الذين منحوه ثقتهم في هذه الانتخابات ، موضحاً أن هذا النجاح يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز دور مصر وإفريقيا في مجال القانون الرياضي الدولي.

وأكد عزام أنه سيساهم في تمكين المحامين من المنطقة من التطور و تحقيق التأثير الفعّال في تطوير قوانين كرة القدم على المستوى العالمي بمراعاة متطلبات المنطقة الافريقية و العربية.

وأشاد عزام بالدور المحوري للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، في المساهمة في تطوير المعايير القانونية العالمية المرتبطة بكرة القدم بالتعاون مع الفيفا و باقي الاتحادات.

وشدد على أن عضويته في اللجنة التنفيذية ستساعد على ضمان تمثيل المنطقة الإفريقية و العربية و تحقيق تطور بها حيث تضم أكثر من 60 اتحاد وطني لكرة القدم.