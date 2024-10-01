شكرا لقرائتكم خبر عن الحكمة الدولية منى عطا الله تعلن اعتزال التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكمة الدولية منى عطا الله اعتزال التحكيم، بعد خروجها من القائمة الدولية للحكام وذلك بعد مسيرة فى الملاعب استمرت 26 عاما.

وكتبت عطا الله على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ،فمن استخار الله تعالى فى أمر فليعزم وليمض فيه .. بعد مشوار طويل أمتد إلى 26 عاما فى تحكيم كره القدم . كان فضل الله عليا كبير فمنهم 20 عاما بالقائمه الدوليه على التوالى مليئه بالتحديات والإنجازات لرفع أسم مصر عاليا فى جميع المحافل الدولية.. فبعد أن استخرت الله قررت إتخاذ أصعب قرار فى حياتى وهو اعتزالى من أكثر حاجه بحبها وهو تحكيم كره القدم .. حان الوقت لإغلاق هذه المرحله والبدء بمرحله جديده تعطى الاستمرارية ومتابعه الأجيال الجديده من الحكام ..

كما أحب أن أشكر كل من ساهم فى هذا الإنجاز والنجاح طوال ال 26 عاما حصلت فيهم على عدة ألقاب منهم اول محكمة كرة قدم نسائى فى مصر وأول محكمة عربيه فى الأولمبياد وأول محكمه دولية مصرية فى كاس العالم .. وصاحبه الرقم القياسي فى للمشاركات فى كاس الأمم الإفريقية للسيدات ..

كما أتقدم بالشكر الى كل رؤساء الاتحاد الافريقى والاتحاد المصرى واعضاء مجلسهم ..ورؤساء اللجان واعضاء مجلسهم الذين عاصرتهم خلال مشوارى التحكيمى .. وشكرا لجميع زملائى الحكام فى جميع الدول العربيه والافريقيه والاوربيه بحبكم جميعا

كما أشكر عائلتي الداعم الأول لى .. واتمنى من الله التوفيق فيما هو قادم ."



منى عطا الله

من ناحية أخرى ، استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة، على استمرار محمد فاروق فى رئاسة لجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة المقبلة، حيث يشرف فاروق على استعدادات الحكام للموسم الكروى الجديد الذى ينطلق 30 أكتوبر الجارى.

وبدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الجمعة الماضى، معسكر إعداد الحكام، بالمدينة الشبابية بمدينة أبوقير بمحافظة الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد بحضور جمال الغندور، وأحمد الشناوى، المحاضرين الدوليين.