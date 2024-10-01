شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعطل مفاوضات راموس مع الزمالك.. كيف ضل قائد الريال الطريق لميت عقبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعطلت مفاوضات انتقال الإسبانى سيرجيو راموس القائد التاريخى لريال مدريد إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية،بعدما كان اللاعب قريباً من ارتداء القميص الأبيض حسبما صرح أكثر من مصدر مسئول داخل النادى.

رغم تأكيدات البعض بصعوبة دخول نادى الزمالك في مفاوضات مع راموس بسبب المقابل المادى المرتفع التي يتقاضاه اللاعب إلا أن طموح نادى الزمالك ورغبته الملحة في إعادة ترتيب البيت الأبيض دفعتهم إلى التفكير في ضم اللاعب إلا أن الأمور لم تكلل بالنجاح في النهاية.

نجل نائب رئيس الزمالك يروى كواليس المفاوضات مع راموس

من جانبه ىكشف علي هشام نصر، نجل نائب رئيس نادي الزمالك،"الحديث عن مفاوضات الزمالك مع سرجيو راموس صحيح، الزمالك نادٍ كبير وسمعته خارج مصر أكبر من داخلها، ويستحق أكثر من المكانة التي هو فيها".

وأضاف: "الفكرة جاءت إلى أن راموس اسم كبير، وبمبدأ البيزنس يمكن أن يعود علينا أكبر منفعة من راموس وليس فقط الاستفادة الكروية، لأنني في الظروف الحالية أفكر كيف أساعد النادي من خلال البيزنس وتحدثت مع وكيل اللاعبين عمر زعلوك وقال لي إنه يمكنه التواصل مع وكيل راموس، وليس لي أي دور رئيسي أو رسمي في الأمر من مجلس الإدارة أنا فقط مجرد محب لنادي الزمالك ".

وكيل لاعبين يؤكد ترحيب راموس بارتداء قميص الزمالك

في سياق متصل كشف عمر زعلوك، وكيل اللاعبين، أن سيرجيو راموس لم يمانع اللعب مطلقا فى مصر خلال المرحلة المقبلة،مضيفاً:" الزمالك سوف كثف مفاوضاته مع وكالة اللاعب في إسبانيا، رغم فارق الراوتب بين مصر وإسبانيا، خلال الفترة الماضية".

الصفحة الرسمية لنادي إشبيلية الإسباني نشرت مؤخرا، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وموقع التدوينات X صورة للإسباني سيرجيو راموس مدافع منتخب إسبانيا وإشبيلية السابق وكتب عليها: "الفانلة البيضا بخطين حمر أنا هافضل أحبها طول العمر".

هانى شكرى يحسم جدل مفاوضات الزمالك مع راموس

من جانبه حسم هانى شكرى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأمور بشكل نهائي قائلا:" فكرة التعاقد مع سيرجيو راموس لو كانت بدري شوية كنا قدرنا نحل الأمر بشكل أفضل، وبالتأكيد المشكلة مادية وكان في كلام إن اللاعب يجي نادي الزمالك والدوري المصري ورحب بالأمر".

وأختتم: "علي هشام نصر تحدث معي في الأمر وقمنا بعمل دراسة لبعض الأمور المالية، خصوصا وأن الأمر به جزء تجاري، لكن الوقت لم يسعفنا".