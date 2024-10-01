شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع مع فيفا ترتيبات مباراة العين في اجتماع "فيديو كونفرانس" الخميس والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة هامة مع نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" صباح بعد غد ، الخميسن من أجل مناقشة ترتيبات مباراة العين الإماراتي المقرر لها 29 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة في كأس العالم للأندية "أنتركونتيننتال" .

ويبحث الأهلي مع فيفا عدة أمور خاصة بهذه المباراة المرتقبة يأتي في مقدمتها ، اللائحة المالية حيث سيحصل الفائز في هذه المباراة على مليوني دولار فيما يحصل الخاسر على مليون دولار.

كما سيتسلّم الفائز كأس بطل الافروآسيوية ، بخلاف الحضور الجماهيري حيث طلب الإتحاد الدولي حضور السعة الكاملة لإستاد القاهرة من أجل ضمان نجاح هذه المباراة في البطولة التي تُقام للمرة الأولى.

من ناحية أخرى ، يبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بعد خسارة السوبر الأفريقي الاستعداد للارتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة العين الإماراتي.

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري وتُشير الدلائل إلى إنها ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر المقبل بعد تأجيل إنطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.