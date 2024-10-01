شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشيد بحارس العرين الأبيض: تُكتب عواد وتُنطق رقم 1 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صورة لمحمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض، بعد تألقه في مباراة السوبر الأفريقي، والتي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، وتتويج الفريق الأبيض باللقب.

وكتب حساب الزمالك: تُكتب عواد، وتُنطق رقم 1 في مصر.



محمد عواد

وكان محمد عواد نجح في التصدي لركلة جزاء يحيى عطية الله لاعب الأهلي ليمنح فريقه الأفضلية في ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

من ناحية أخرى، دخل محمد عواد ، حارس مرمى الزمالك ، حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن للتواجد في معسكر الفراعنة الذى ينطلق فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل استعدادا لمباراتي موريتانيا بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على ضم 25 لاعبا في قائمة المنتخب المقبلة لمواجهتي موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا.