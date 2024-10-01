شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وأمير عبدو وجهاً لوجه قبل مواجهتي تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف منتخب مصر تحت القيادة الفنية لحسام حسن، منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر الجاري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالغرب 2025، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا فى نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

ويعرض الخليج 365 مقارنة بالأرقام بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وأمير عبدو المدير الفني للمنتخب الموريتاني.

حسام حسن

ـ السن: 58 سنة

ـ درب 11 فريقاً: المصري، الزمالك، سموحة، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، مصر المقاصة، بيراميدز، المصرية للإتصالات، منتخب الأردن، مودرن فيوتشر، منتخب مصر

ـ تولى تدريب المنتخب في: 6 فبراير 2024 خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا

ـ قاد المنتخب في: 6 مباريات

ـ فاز في: 4 لقاءات

ـ تعادل في: مباراة واحدة

ـ خسر: مباراة واحدة أمام كرواتيا

أمير عبدو

ـ السن: 52 سنة

ـ بدأ تدريب منتخب موريتانيا في 3 مارس 2022

ـ درب 3 فرق: منتخب موريتانيا ـ جزر القمر ـ نادي نواذيبو

ـ قاد منتخب موريتانيا في: 25 مباراة

ـ فاز في: 10 لقاءات

ـ تعادل في 6 مواجهات

ـ خسر: 9 مباريات