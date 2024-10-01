شكرا لقرائتكم خبر عن تقترب من الحسم.. بيراميدز يستعير صديق أوجولا مقابل لاكاي وزلاكا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادي بيراميدز من حسم صفقة النيجيري صديق أوجولا لاعب فريق سيراميكا، حيث شهدت الفترة الماضية بحث مسئولي الناديين عن حلول لإتمام الصفقة في الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توقفت المفاوضات الأيام الماضية.

ويضع مسئولي بيراميدز الرتوش الاخيرة مع نظرائهم في سيراميكا لاتمام صفقة صديق اوجولا، علي ان ينتقل اللاعب النيجيري إلى الفريق السماوي لمدة موسم علي سبيل الاعارة مع وجود بند باحقية الشراء، مقابل انتقال الجنوب افريقي فخري لاكاي ومحمود زلاكا الي سيراميك علي سبيل الاعارة.

وتعثرت صفقة انتقال صديق أوجولا إلى بيراميدز في الأيام الماضية بعدما رفض بعض اللاعبين الدخول في صفقة تبادلية والانتقال إلى سيراميكا، مما أدى إلى تأخر إتمامها بعدما توصل الفريق السماوى لاتفاق مع النيجيري على كل شيء.