شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز محمد عبد الشافي لتولي مهمة إدارية بعد العودة من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على منح محمد عبد الشافي قائد القلعة البيضاء، مهمة إدارية بالفريق بعد عودته من إصابة القطع في الرباط الصليبي التي حرمته من المشاركة مع الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي، وذلك بالإضافة إلى دوره في الملعب.

وكان حسين لبيب أكد في تصريحات سابقة بقناة أون تايم سبورت، أن محمد عبد الشافي سيكون له أكثر من دور داخل القلعة البيضاء بالإضافة إلى دوره في الملعب بعد العودة من الإصابة، وقال رئيس نادي الزمالك: محمد عبد الشافي سيكون له دور في الملعب وكإداري لأنني أرى أن القادة الكبار يجب أن يكون لهم دور إداري في نهاية مسيرتهم وعبد الشافي من قلائل اللاعبين الذين يملكون هذه الأخلاق، عاشرته كثيرا ولا أتذكر صوته حتى من احترامه.

ويؤدي محمد عبد الشافي تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به، خلال الفترة الحالية، للتعافي من الإصابة بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي من قبل.

ويعود نادي الزمالك إلى التدريبات يوم السبت المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب التتويج بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.