شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه هداف منتخب مصر يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"30" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمود حسن "تريزيجيه"، نجم منتخب مصر ونادى الريان القطري، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ30، فهو من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994، ويعد من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا بعد غياب دام 28 عاماً.

وفي آخر 11 مباراة رسمية لمنتخب مصر، سجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 3 أهداف.

محمود تريزيجيه تربى على حب كرة القدم منذ أن كان عمره 7 سنوات، فكان يلعب كرة القدم فى شوارع مدينة كفر الشيخ مع الأطفال، ومع بداية تألق الناشئ داخل أكاديمية النادى الأهلى، تعرّض لصدمة قوية بعد وفاة والده وكان عمره قد تجاوز 10 أعوام، وكان والد تريزيجيه قد أوصاه برعاية أشقائه وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم، على الرغم أنه كان الأصغر سناً بين أشقائه، قائلاً له "أنت اللى هتسكن أخواتك فى عماير".

وقدم تريزيجيه مستويات جيدة مع المنتخب الوطني، فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى أُقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو رغم خروج الفراعنة من دور الـ16، ومن قبلها تألقه فى كأس الأمم الافريقية التى أقيمت بالجابون، فلقد شارك مع الفراعنة بمباريات متميزة دفعت الفراعنة للوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة من الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وتمكّن تريزيجيه من تحقيق بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع منتخب مصر، بجانب التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى فى عامى 2012 و2013 وبطولة الدورى المصرى مرة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المصرى مرتين بجانب التتويج بالكونفدرالية موسم 2014 بجانب المشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية مرتين.

وعلى مستوى الأندية، فقد بدأ تريزيجيه مسيرته الكروية باللعب فى النادى الأهلى فى سن الـ18 عامًا، وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، ومن ثم انتقل إلى قاسم باشا التركي، ومنها إلى أستون فيلا الإنجليزي، فى صيف 2019، مقابل 9 ملايين جنيه استرليني.

وخاض الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" تجربة احترافية مع طرابزون التركي بعد الانتقال إليه رسميا من أستون فيلا الإنجليزي قبل أن ينضم في الميركاتو الصيفى الأخير لصفوف الريان القطري