شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يصل القاهرة اليوم استعدادا لمباراتى منتخب مصر أمام موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل محمود تريزيجيه نجم نادى الريان القطرى ومنتخب مصر، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر لخوض مباراتى موريتانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

على صعيد متصل، استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن ، على ضم أحمد سيد زيزو وناصر ماهر لقائمة المعسكر المقبل، على أن يتم الاكتفاء بهما لتعويض غياب إمام عاشور لاعب الأهلى الذى تأكد استبعاده لتراجع مستواه الفترة الأخيرة.