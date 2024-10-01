شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف موقفه من شكوى المغرب التطواني بسبب بابا بادجي والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن موقف ناديه سليماً من الناحية القانونية في التعاقد مع السنغالي بابا بادجي مهاجم الفريق الجديد، والذي انضم إلى المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق المغرب التطواني بسبب المستحقات المتأخرة.

وكان المغرب التطواني توجه خلال الأيام الماضية بشكوى للجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد النادي المصري، مطالباً الفريق البورسعيدي بمقابل مادي عن تعاقده مع اللاعب السنغالي.

وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن موقف النادي البورسعيدي صحيحاً من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن النادي تعاقد مع اللاعب بعد فسخ تعاقده مع المغرب التطواني بسبب المستحقات المتأخرة.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، أنهى إجراءات التعاقد مع السنغالي بابي بادجي لاعب فريق المغرب التطواني السابق بعقد يمتد لموسمين وينتهي بنهاية موسم 2026/2025 مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم آخر حسب رغبة النادي المصري.

الجدير بالذكر أن اللاعب بابي بادجي - والذي يشغل مركز رأس الحربة ويجيد كذلك اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر - يبلغ من العمر 25 عامًا وهو أحد ناشئي أكاديمية جينيراسيون فوت السنغالية التي أخرجت غالبية مواهب السنغال إلى العالم، قبل أن ينتقل إلى المغرب التطواني ويبزغ بين صفوفه بإحرازه لعشرة أهداف خلال الموسم الأخير جعلته يحتل صدارة هدافي الفريق بالدوري وكذلك المركز السادس في قائمة هدافي الدوري المغربي.