شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شكرى: قائمة الزمالك الحالية من أفضل الأجيال فى تاريخ القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى شكرى عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الجيل الحالى فى نادى الزمالك من أفضل الأجيال فى تاريخ القلعة البيضاء، وصفقات الزمالك جيدة فى ظل الظروف التى يعانى منها.

وقال هانى شكرى خلال حواره مع الإعلاميين سيف زاهر وإبراهيم عبد الجواد فى برنامج "ملعب أون تايم": "كنت واثقا فى قدرات اللاعبين للفوز بكأس السوبر الأفريقي ووجدت التصميم فى عيون كل اللاعبين، والزماك يملك قائمة من اللاعبين المميزين من أبرز اللاعبين على مدار تاريخ الزمالك".

وأضاف: "هناك لجنة الكرة تعمل على صفقات جديدة ونحتاج لصفقة أو اثنين مش أكثر لوجود لاعبين مميزين، والزمالك تعاقد مع صفقات مميزة فى ظل الظروف التى يعانى منها".

وتابع: "نحاول رفع قيمة الزمالك التسويقية وغير راض عن القيمة التسويقة الحالية، وبدأنا فى رفع هذه القيمة، وأصبح لدينا 5 رعاة بعد أن كان راعيا واحدا، وسيكون هناك 7 رعاة فى الأشهر المقبلة".

وأتم: "الزمالك يواجه مشكلات كثيرة بسبب الديون والقضايا التى عليه، ونحاول أن ننهى هذه المشاكل والديون من أجل تسليم النادى للمجلس التالى بدون ديون".