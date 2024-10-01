شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق مستمر فى رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة، على استمرار محمد فاروق فى رئاسة لجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة المقبلة، حيث يشرف فاروق على استعدادات الحكام للموسم الكروى الجديد الذى ينطلق 30 أكتوبر الجارى.

وبدأت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الجمعة الماضى، معسكر إعداد الحكام، بالمدينة الشبابية بمدينة أبوقير بمحافظة الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد بحضور جمال الغندور، وأحمد الشناوى، المحاضرين الدوليين.

ويضم المعسكر 45 حكمًا، مقسمين إلى 15 طاقما و15 حكمًا للساحة و30 حكمًا مساعدًا، وسيتخلل المعسكرات محاضرات نظرية، وتدريبات عملية لشرح التعديلات الجديدة لقانون كره القدم.

من ناحية أخرى، تلقت لجنة الحكام باتحاد الكرة إخطارا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة جنوب السودان وأوغندا فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب.

يضم الطاقم أحمد الغندور حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول وسامى هلهل مساعد ثان ومحمد عادل حكم رابع.

تقام مباراة جنوب السودان ضد أوغندا يوم 15 أكتوبر الجارى، على استاد جوبا بدولة جنوب السودان وتنطلق أحداثها فى تمام الساعة الثالثة عصرًا.