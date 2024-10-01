شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث تدعيم الدفاع قبل إغلاق باب الانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب تدعيم خط الدفاع قبل إغلاق باب الانتقالات بالتفاوض مع أحمد كالوشا مدافع إنبى وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا، حيث من المنتظر أن يتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.

كان نادى إنبى عرض على الزمالك ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم أى حتى انتقالات يناير فقط، فى ظل تمسك إنبى باللاعب والحاجة إلى إمكانياته خلال الفترة المقبلة، وهو ما رفضه الزمالك خاصة أن مسئولى الأبيض يرغبون فى ضم كالوشا على سبيل الإعارة لمدة عام مع بند بأحقية الشراء.

وبالرغم من تمسك سيراميكا باللاعب أحمد رمضان بيكهام، إلا أن مسئولى الزمالك يرغبون فى ضم اللاعب بتدعيم خط الدفاع قبل انطلاق المسابقة المحلية.

وتعاقد نادى الزمالك مع العديد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفى، وهم محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسى لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادى مع الفلسطينى عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدى لمدة أربعة مواسم، بالإضافة إلى محمد حمدى الظهير الأيسر لفريق إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسم، والسنغالى سيدى ندياى لمدة أربعة مواسم.