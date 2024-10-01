شكرا لقرائتكم خبر عن حارس يد الأهلى: تركت كرة القدم بسبب خوف والدى من الإصابات وعبد المنعم من جيلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف عبد الرحمن حميد، حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى، أن والده سبب تركه لعب كرة القدم بسبب الخوف من الإصابات، وذلك فى رابع حلقات بودكاست "برة اللعبة"، والذى يكشف كواليس وأسرار النجوم برة الملاعب، فضلا عن الحديث فى كل ما يشغل الجمهور عنهم رياضيا خلال الفترة الأخيرة.

وأكد حميد خلال الحلقة أنه بالرغم من خوف والده من الإصابات، إلا أنه أصيب بالرباط الصليبى خلال لعبه كرة اليد، مشيرا إلى أنه فى مرحلة الناشئين كان يتدرب اليد والقدم سويا دون علم أحد.

وأشار حميد إلى أن جيله فى كرة القدم مصطفى شوبير حارس الأهلى ومحمد عبد المنعم، مؤكدا أنه تجمعه صداقة قوية بهما حتى الآن.

ويلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع ماجدبيرج فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس المقبل.