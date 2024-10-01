شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: الزمالك حصل على بطولتين قاريتين ومهمتنا صعبة وليست مستحيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، أن الزمالك حصل على بطولتين قاريتين هما الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، وهذا يُحسب لمجلس الإدارة واللاعبين فى وقت قصير رغم الظروف الصعبة.

وقال حسين لبيب، خلال حواره مع الإعلاميين سيف زاهر وإبراهيم عبد الجواد فى برنامج "ملعب أون تايم": "العاصمة الإدارية الجديد فخر للشعر المصرى".

وأضاف رئيس الزمالك: "مهمتنا فى الزمالك صعبة وليست مستحيلة ونحاول أن نحل كل المشاكل، ونجحنا فى الحصول على بطولتين قاريتين هما الكونفدرالية والسوبر الأفريقي وهذا يحسب لمجلس الإدارة واللاعبين".

وتابع: "بطولات الزمالك دائما مؤثرة وتأتى فى أوقاتها، والزمالك يدار حاليا بشكل مؤسسى ولا نحب أن نقول أسامى، ونحن نمد أيدينا للجميع، ولا يوجد خلافات فى الزمالك وهناك اختلافات فى وجهات النظر".

واستطرد: "هناك ملفات مستعجلة ونحن نحاول حل كل الأمور ونطلب فقط الصبر علينا، وأهمها تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو وفاتحين هذا الملف ونرحب بتجديده وزيزو رفض عرضا مغريا من أجل البقاء".

وأردف: "الزمالك يضم جهازا فنيا على أعلى مستوى بقيادة البرتغالى جوميز والجميع أصبح يدرك ذلك بعد الهجوم عليه فى البداية".

واختتم: "لا يوجد ناد فى العالم تم إيقاف قيده 4 مرات خلال عام، وتفاوضنا مع نادى سبورتنج لشبونة لحل أزمة القيد، وكنا ننتظر مكافأة الكونفدرالية من أجل وضعها فى النادى ولكن تفاجأنا بقضية خالد بو طيب وحصل عليها".