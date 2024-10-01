شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يغلق ملف عودة أحمد حجازي لصفوف الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للمنتخب الوطني ، بقيادة حسام حسن، ملف عودة أحمد حجازى لصفوف المنتخب الفترة المقبلة بداعى كبر سنه، بجانب وجود أكثر من لاعب فى مركزه يؤدون حاليا بشكل مميز.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

واستقر حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على استدعاء 6 محترفين لقائمة الفراعنة لمباراتى موريتانيا، واللاعبون الستة هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدى فتحى ومحمد عبد المنعم.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

فى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.