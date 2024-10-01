شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو زد يتدربون على الرمال استعداداً للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ نادى زد تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، استعداداته للموسم الجديد بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق عقب نهاية الموسم الماضى، على شاطئ البحر خلال معسكر الفريق.

وعاد مجدى عبد العاطى مدرب فريق زد إلى القاهرة مؤخراً قادماً من السعودية عقب أداء مناسك العمرة ومشاهدة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والذي انتهى بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلى للقاء بالتعادل بهدف لمثله.



فريق زد



لاعبو زد

وأنهى فريق زد مسابقة دوري الموسم الماضي في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة، حيث خاض أبناء مجدي عبد العاطي 34 مباراة، وفاز زد في 13 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو زد 48 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

ونجح مجدي عبد العاطي في قيادة فريق زد في موسمه الأول بالدوري الممتاز، لخوض نهائي بطولة كأس مصر، قبل أن يخسر اللقب أمام بيراميدز في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وأعلن نادى زد تعاقد مع عمار حمدى لاعب الأهلى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر فى الفترة الحالية ولم يتم قيده فى قائمة الموسم الجديد.

وأعلن زد عبر حسابه الرسمى ضم عمار حمدى بدون الإشارة إلى أى تفاصيل، من خلال منشور كتب عليه: "حاوى جديد فى زد.. أهلا بك عمار حمدى".