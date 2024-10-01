شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يترقب فرصة كولر فى الأهلي بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب كريم الدبيس، ظهير أيسر النادي الأهلي، نيل ثقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في الموسم الجديد، ليكون له دور مع الفريق والمشاركة في المباريات برفقة المغربي يحيى عطية الله، حيث يركز اللاعب فى الوقت الحالي على تنفيذ التعليمات التي طلبها منه المدرب السويسري للعودة إلى حساباته، وتصحيح الأخطاء التي أثارت حفيظته تجاه الدبيس في الفترة الماضية.

وخرج كريم الدبيس من حسابات كولر منذ الموسم الماضي، ويرغب في أن ينال ثقة المدرب من الجديد من أجل الحفاظ على حظوظه في المشاركة بشكل مستمر والانضمام لمنتخب مصر بعدما سبق ولعب في صفوف المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية سواء الناشئين أو الشباب أو الأولمبي، ويرغب في أن يكون له دور مع الفريق الأحمر في المرحلة القادمة.

ويعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات الأحد المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الزمالك في السوبر الأفريقي التي أُقيمت الجمعة بالسعودية، وخسرها الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية.

ومنح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه راحة حتى السبت المقبل على أن يبدأ الفريق التدريبات في اليوم التالي 6 أكتوبر.

ويعود الأهلي للتدريبات بدون لاعبيه الدوليين بسبب الإجندة الدولية التي يخوض خلالها منتخب مصر مباراتي موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ( المغرب 2025).

ويبدأ الأهلي بعد انتهاء الراحة الاستعداد للارتباطات المقبلة، وفي مقدمتها مباراة العين الإماراتي المقرر لها 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم "إنتركونتيننتال".

كما يترقب الأهلي الإعلان الرسمي لموعد بطولة السوبر المصري، وتُشير الدلائل إلى أنها ستُقام فى الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بعد تأجيل انطلاق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا من 25 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل.