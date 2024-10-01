شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب مصر ينطلق 7 أكتوبر استعدادا لمباراتى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، يوم 7 أكتوبر الجارى، موعدا لانطلاق معسكر المنتخب الوطنى استعدادا لخوض مباراتى موريتانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا فى نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام حسن، على ضم أحمد سيد زيزو وناصر ماهر لقائمة المعسكر المقبل، على أن يتم الاكتفاء بهما لتعويض غياب إمام عاشور لاعب الأهلى الذى تأكد استبعاده لتراجع مستواه الفترة الأخيرة.

فيما أغلق الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام حسن، ملف عودة أحمد حجازى لصفوف المنتخب الفترة المقبلة بداعى كبر سنه، بجانب وجود أكثر من لاعب فى مركزه يؤدون حاليا بشكل مميز.