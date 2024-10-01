شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحدد 13 أكتوبر موعداً لسفر المنتخب إلى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 13 أكتوبر الجارى موعداً للسفر على متن طائرة خاصة إلى نواكشوط لخوض مباراة الإياب أمام موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، أخطر حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، مجلس إدارة اتحاد الكرة بالموافقة علي المشاركة في بطولة كأس العرب حال إقامتها.

ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العرب لثلاث نسخ متتالية في سنوات 2025 و2029 و2033.

وسيكون نظام المشاركة في البطولة من خلال نظام الدعوات كما ستكون البطولة غير مدرجة في مواعيد الأجندة الدولية بحسب ما أعلن فيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر اعتماد بطولة كأس العرب للمنتخبات ضمن بطولاته الرسمية، وحدد شهر ديسمبر 2025 موعدا لانطلاق النسخة القادمة من البطولة، وتستضيفها قطر.