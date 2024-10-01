شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهي إجراءات السفر للمغرب لخوض معسكر إعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعمل الجهاز الإداري للنادي المصري على إنهاء إجراءات السفر للفريق، استعداداً للتوجه إلى المغرب فى التاسع من أكتوبر الجاري للدخول في معسكر إعداد مغلق يمتد حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، يتخلله بعض التجارب الودية لتجهيز الفريق البورسعيدي للموسم الجديد.

وقرر علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، تأجيل انطلاق معسكر الفريق، والذي كان محددا له اليوم الثلاثاء، ليبدأ الجمعة الموافق الرابع من أكتوبر المقبل، وذلك بسبب سفر علي ماهر مدرب الفريق إلى المغرب لحضور الدورات التدريبية المتعلقة بالرخصة الدولية برو.

وكان علي ماهر منح لاعبي المصري راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

وأنهى مسؤولو النادي المصري إجراءات قيد الثنائي الجديد، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو، في قائمة الفريق الأفريقية، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد معهما عقب وصول بطاقتهما الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الثنائي اجتاز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي وانتظما في تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد المقبلة.

ويتسلح الفريق البورسعيدي بـ 9 صفقات صيفية في القائمة الأفريقية وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.