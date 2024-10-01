شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وناصر ماهر يعوضان غياب إمام عاشور عن المنتخب قبل مواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن ، على ضم أحمد سيد زيزو وناصر ماهر لقائمة المعسكر المقبل، على أن يتم الاكتفاء بهما لتعويض غياب إمام عاشور لاعب الأهلى الذى تأكد استبعاده لتراجع مستواه الفترة الأخيرة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

وسيطرت حالة من الارتباك في الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن بعد إعلان النادى الأهلى عن طبيعة إصابة محمد هانى الظهير الأيمن للفريق الأحمر بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، ليتأكد غيابه عن معسكر الفراعنة في شهر أكتور المقبل، استعدادا لمواجهتى موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا المقرر لهما يومى 11 و15 أكتوبر.

ووفقا لمصادر طبية، يتأكد غياب محمد هانى عن الملاعب فترة لن تقل عن 6 أسابيع، وهو ما يعنى ابتعاد اللاعب عن المشاركة في معسكر المنتخب المقبل.

ويعد محمد هانى الظهير الأيمن الأساسى لمنتخب مصر منذ تولى حسام حسن القيادة الفنية للفراعنة، حيث يحظى بثقة كبيرة للتوأم، وتأتى الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة بين الأهلى والزمالك وحسمها الأخير لصالحه، بمثابة الصدمة، مما يجعل حسام حسن يدرس بعض الأسماء البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في قيادة الجبهة اليمنى، مثل عمر جابر لاعب الزمالك، وعمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن الأهلى.