"وافق على الانضمام".. الزمالك يكشف أسباب تعطل صفقة راموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أسباب تعطل صفقة انتقال النجم الإسباني سيرجيو راموس إلى نادي الزمالك.

"كان فيه كلام فعلا مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، عشان ييجي الزمالك، وكان مرحب بالأمر ووافق على اللعب في مصر".

أضاف: "الصعوبة فعلا كانت في النواحي المالية، والمبالغ اللي طلبها النجم الإسباني، وهي اللي عطلت إتمام الصفقة".

أكمل: "علي هشام نصر، تحدث معي على إمكانية ضم راموس، وفكرنا كان في نواعي تسويقية للنادي من اسم اللاعب ولكن المبالغ اللي كانت مطلوبة كبيرة جدا، صعبة الأمور".

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