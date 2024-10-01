"أدامكم الله في انتصارات الزمالك".. أحمد الطيب يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة قوية إلى جماهير النادي الأهلي، عقب خسارة لقب السوبر الأفريقي على حساب الزمالك.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي، يوم الجمعة الماضية، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1\1، وتوج بلقب السوبر الأفريقي.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لولا قيمة وعظمة ومكانة الأهلي لما كانت فرحة جماهير الزمالك باعتلاء قمة الكرة في أفريقيا على حساب هذه القيمة الكبيرة".

أضاف: "أدام الله الأهلي وجماهيره في عظمته واجتهاده وأدام انتصارات الزمالك بهذه العظمة ليسعد جماهيره في الداخل والخارج والتي ظهرت قيمتهم و(عددهم الحقيقي) فى فرحة أفريقيا وآسيا، بفوز الزمالك بالسوبر الأفريقى بعد عرض كروي راقص مبدع ورشيق و أنيق".

اقرأ أيضا:

"يرحل مجانا بنهاية الموسم"..قرار جديد من الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو