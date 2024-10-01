"يرحل مجانا بنهاية الموسم"..قرار جديد من الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، قرار من مجلس الإدارة، بشأن تجديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير القادم، والرحيل مجانا مع نهاية الموسم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن مجلس إدارة الزمالك، قرر فتح ملف التفاوض مع زيزو من أجل تجديد عقده عقب الانتهاء من بطولة السوبر المصري المقرر لها شهر أكتوبر الحالي.

وأوضح المصدر، أن المجلس لديه تمسك كامل باستمرار زيزو مع الفريق وتجديد عقده، ونفس الرغبة بالنسبة للاعب، ولكن الأمر يتوقف على الوصول لاتفاق مادي مرضي.

وكان زيزو تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية، وأبرزها من نادي نيوم السعودي، ولكن الزمالك رفض رحيل اللاعب وتمسك باستمراره.