الزمالك يؤجل تفعيل بند شراء محمود بن تايج

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى إستقرار إدارة نادي الزمالك على عدم فتح ملف شراء المغربي محمود بن تايج المحترف المغربي من سانت ايتيان الفرنسي مؤقتا.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7" مسئولى الزمالك قاموا بمنح اللاعب فرصة كاملة لمواصلة التألق في المستقبل خلال فترة الإعارة خاصة مع إمتلاك الزمالك بند خيار الشراء النهائي في اي وقت حال استمرار تألق اللاعب المغربي".

المغربى بن تايك..سوبر الزمالك الأفضل فى مشواري الكروي

أبدى المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي، موضحًا أن اللقب من أفضل اللحظات في مشواره الكروي..

وقال بنتايك إن مشاركته أمام الأهلي كانت الأولى له في مشواره مع الفريق الأبيض، وتوج ذلك بالفوز ببطولة قارية وذلك أمر رائع بالنسبة له.

وأضاف: "الفوز على الأهلي والتتويج باللقب أمر مهم بالنسبة لي والحمد لله على ما تحقق، كما أن هناك مشهد رائع في الملعب وهو جمهور نادي الزمالك الذي منحنا الطاقة في المباراة، وكان يجب علينا إسعادهم وحصد البطولة".

وتابع بنتايك: "الأجواء الجماهيرية كانت ممتعة في المباراة وتعودت عليها، أشكر زملائي وقادة الفريق على دعمهم المستمر لي منذ انضمامي للزمالك، وساعدوني على التأقلم سريعاَ مع الفريق بجانب دور الجهاز الفني معي".

وأكد محمود بنتايك أن المنافسة مع زملائه في مركز الظهير الأيسر ستكون مفيدة لصالح الزمالك، والجميع سيكون داعم لمن يلعب.

واختتم الظهير الأيسر تصريحاته قائلاً:" هدفي الأول والأخير هو التتويج بأي بطولة يشارك فيها الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وتوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.