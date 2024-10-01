الأهلي يجمّد ملف رحيل خالد عبد الفتاح بعد إصابة محمد هاني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد الليثي عن قرار إدارة النادي الأهلي بتجميد رحيل خالد عبد الفتاح إلى نادي البنك الأهلي، بعد إصابة محمد هاني الأخيرة.

وأوضح الليثي، خلال تقديمه برنامج "10 و 10" عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم، أن محمد هاني تعرض لإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، ويحتاج لفترة تأهيل قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف الليثي أن مسؤولي الأهلي يخشون من رحيل خالد عبد الفتاح في ظل عدم وجود بدائل كافية في الجبهة اليمنى، حيث يعتمد الفريق حاليًا على عمر كمال عبد الواحد الذي يلعب في مركز الجناح، لكن سيتم توظيفه كظهير أيمن بسبب إصابة هاني.

واختتم الليثي حديثه بالإشارة إلى أن إدارة الأهلي ستبحث خلال الأيام المقبلة الموقف النهائي لخالد عبد الفتاح، وقد يتم الإبقاء عليه بسبب الظروف الحالية على الرغم من الترحيب السابق برحيله.