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لبيب: زيزو هو من سيحدد مستقبله مع الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسين لبيب، رئيس الزمالك، أن أحمد سيد "زيزو" يقترب من تجديد تعاقده مع الفريق وفي تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أوضح لبيب أن زيزو هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن استمراره في النادي.

وأشار لبيب إلى أن زيزو يعتبر من اللاعبين المخلصين، وأصبح رمزًا للزمالك مثل شيكابالا، معبرًا عن رغبتهم المشتركة في تجديد العقد، كما أكد أن الزمالك يواجه حملات ممنهجة تحاول زعزعة استقراره.

وتطرق لبيب إلى الصعوبات التي واجهها النادي، مؤكدًا أنه لا يوجد ناد في العالم تمكن من حل أزمة إيقاف القيد 4 مرات في 10 أشهر مثل الزمالك، كما ذكر الغرامات المالية المتزايدة من سبورتنج لشبونة.
 

بنتايك

وفيما يتعلق بالانتقادات التي تعرض لها محمود بنتايك، تعجب لبيب من الهجوم عليه دون معرفة حقيقته، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويعتبر إضافة قوية للفريق.
وأعرب لبيب عن فخره بالتعاقد مع عبد الله السعيد، مشيدًا بالتزامه، واختتم بالحديث عن جوزيه جوميز، مؤكدًا أنه ملتزم بالفوز بلقب السوبر الإفريقي رغم التحديات.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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