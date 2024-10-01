موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب فيصل بن فهد قمة عربية بين الهلال السعودي و الشرطة العراقي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري (دور المجموعات) من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

واستهل الهلال مشواره الأسيوي بالفوز على الريان بالجولة الأولى بنتيجة 3-1، بينما تعادل الشرطة مع النصر السعودي بهدف لمثله في العراق.

ويتبارى الهلال والشرطة في مجموعة تضم كل من بيرسبوليس الإيراني والاستقلال الإيراني والغرافة القطري والسد القطري والعين الإماراتي والريان القطري والوصل الإماراتي.

موعد مباراة الهلال والشرطة..

تنطلق مباراة الهلال والشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق وتنقل مباراة الهلال أمام الشرطة العراقي اليوم على قناة بي إن سبورت beIN SPORTS AFC 1 وتذاع المباراة أيضًا عبر قناة SSC Extra 1 وقناة الكأس العاشرة القطرية وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق حسن العيدروس، بينما يعلق خالد الحدي عبر قناة الكأس القطرية.

وتتأهل أفضل ثمانية فرق في كل دوري إلى دور الـ16، المقرر إقامة مبارياته في شهر مارس 2025.