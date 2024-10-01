نسر جديد.. الأهلي يعلن ضم لاعبة بيراميدز (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التعاقد مع نورا خالد لاعبة نادي بيراميدز، في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي صورا للاعبة بقميص الأهلي، وعلق: " تعزيز قوي للصفوف، نورا خالد، نسر جديد يدعم فريقنا".

وقالت اللاعبة في مقطع فيديو نشر عبر الحساب الرسمي للنادي: "أنا هنا، أنا في النادي الأهلي، سعيدة بانضمامي للنادي وإن شاء الله نحقق كل البطولات ونكون عند حسن ظنكم، أنا نورا خالد نسر جديد في الجزيرة".

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في الدوري المصري لكرة القدم النسائية، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإلزام كافة الأندية بوجود فريق نسائي للمشاركة في البطولات الأفريقي.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي النسائية بالأهلي، ضيفا على الزمالك، في الرابعة عصر الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

اقرأ أيضًا:

ملعب أول مباراة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات