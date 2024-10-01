الأكثر حصدا للبطولات.. صفقات وادي دجلة قبل الدوري المصري للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد فريق وادي دجلة للسيدات، لخوض بطولة الدوري المصري للسيدات، بمواجهة الطيران يوم الخميس المقبل، بدلا من يوم الجمعة، نظرا لانشغال الملعب.

ودعم وادي دجلة بقيادة مدربته الجنوب أفريقية شيلين يوستن، صفوفه بخمس صفقات وهن، مديحة حبيب، سارة السرنجاوي، نور نهاد، بسمة محمد ونادين الشافعي، وذلك في صفقات انتقال حر.

وحقق وادي دجلة للسيدات بطولة الدوري المصري للسيدات 13 مرة، كأكثر الأندية تتويجا باللقب، فيما توج بكأس مصر 7 مرات، وحقق النسخة الأولى من كأس السوبر المصري.

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