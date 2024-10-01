"كبيركم الزمالك.. ابكي يا أهلي".. مدير تحرير الرياضية السعودية يفسر سبب عنوانهم للسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف رياض مسلم، مدير تحرير جريدة الرياضية السعودية، سبب "مانشيت" صحيفتهم الرئيسي عن تغطيتهم لبطولة السوبر الأفريقي "كبيركم الزمالك.. أبكي يا أهلي على حالك"، الذي أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وفاز فريق الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما بملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية، الرياض.

ومن جانبه قال رياض مسلم، خلال مداخلة بفضائية صدى البلد: "العناوين الصحفية والمنشتات يتداولها الفريق المنتصر برحابة صدر عكس جماهير الفريق الخاسر وهي عناوين تخضع للمسات صحفية مميزة من طاقم التحرير المميز لدينا برئاسة بتال القوس".

وتابع: "في صحيفة الرياضية وصحفنا السعودية نحتفي بالفريق الفائز بشكل يليق به والأهم ألا يكون هناك أي إساءة فقط نتغنى بإنجاز الزمالك وهذا حقه ولو فاز الأهلي لكان له عنوان مثل هذا وأكثر".

ونفى أن يكون المانشيت بسبب نتائج الأهلي الأخيرة مع الفرق السعودية، قائلاً: "العنوان ليس تابع لأي أجندة فقط احتفاء بالفريق الفائز".