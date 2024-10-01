كالياري يفوز على بارما بثلاثية في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الأول بنادي كالياري الفوز علي بارما 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي الكالتشيو.

قام بتسجيل ثنائية بارما دينيس مان بالدقيقة 62 وهيرناني أزيفيدو جونيور من ضربة جزاء بالدقيقة 87 فيما أحرز ثلاثية كالياري نادر زورتيا بالدقيقة 34 و رازافان مارين بالدقيقة 75 وروبرتو بيكولي بالدقيقة 87.



وشهدت الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، رقما قياسيا جديدا بعد انتصار نابولي على ضيفه مونزا، بثنائية نظيفة، مساء الأحد.

وبهذا الانتصار، ضمن نابولي إنهاء الجولة السادسة متصدرا لجدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس الذي يحل ثانيا.

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن الموسم الجاري يشهد حدثا استثنائيا عبر تاريخ الدوري الإيطالي.



وأوضح: "لأول مرة على الإطلاق، تصدرت 6 فرق مختلفة جدول الترتيب خلال الجولات الست الأولى من موسم الدوري الإيطالي".



وشهدت الجولات الست الأولى تصدر كل من أتالانتا، يوفنتوس، إنتر، أودينيزي، تورينو وأخيرا نابولي في هذه الجولة.

وعاد فريق الجنوب لصدارة الترتيب لأول مرة منذ 18 شهرا، حيث كان قد توج بلقب سكوديتو في الموسم الماضي رفقة لوتشيانو سباليتي، المدرب السابق للفريق والحالي لمنتخب إيطاليا.