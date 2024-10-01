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مجدي طلبة: تعيين قمصان في منصب مدير الكرة كان قرار خاطئ من البداية

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن تعيين محمد رمضان مديراً رياضياً داخل النادي الأهلي قرار صائب من قبل مجلس الإدارة في المرحلة المقبلة.


وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن قرار تعيين سامي قمصان في منصب مدير الكرة كان قرار خاطئ من البداية لأنه لن يستطيع القيام بالدور الإداري والفني معا داخل الجهاز الفني للفريق الأحمر ".


وأضاف:" محمد رمضان قادر على إعادة الانضباط من جديد داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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