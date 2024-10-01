فياريال يهزم لاس بالماس في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال تحقيق انتصارا مهما علي نظيره لاس بالماس بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب لاسيراميكا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم اللاعب نيكولاس بيبي بالهدف الأول لفريق فياريال في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع للشوط الأول، ثم تعادل فابيو سيلفا لفريق لاس بالماس في الدقيقة 47، ثم سجل ثيرنو باري الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 84، واحرز أليكس باينا الهدف الثالث بالدقيقة 7+ من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يتقدم فريق فياريال للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقاط، فيما يبقي لاس بالماس في المركز الـ20 والأخير بثلاث نقاط فقط.