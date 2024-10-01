كواليس ومفاجآت وتهديد بالاستقالة في اتحاد الكرة بسبب القائمة الدولية للحكام

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اتحاد الكرة شهد خلافات واعتراضات كبيرة من محمد أبو الوفا وعامر حسين عضوى مجلس الجبلاية بسبب القائمة الدولية للحكام.

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وقال الغندور في برنامجه ستاد المحور على قناة المحور، :"محمد فاروق رئيس لجنة الحكام جهز القائمة الدولية للحكام ووقع عليها أمس وضمت الحكم محمود بسيوني من منطقة الإسكندرية بدلا من إبراهيم نور الدين الحكم المعتزل مع رفض تواجد حمادة القلاوي المدعوم من محمد أبو الوفا عضو المجلس".

وأضاف :"القائمة الدولية الموقعة من محمد فاروق تسببت في مشكلة كبيرة لأن محمد أبو الوفا اعترض بشدة على عدم وجود حمادة القلاوي كحكم ساحة في القائمة الدولية، وقال ازاي فين ممثل الصعيد في القائمة أنا مش هسكت وهعمل مشكلة كبيرة؟!".

وتابع خالد الغندور :"إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام عقد جلسة في اتحاد الكرة مساء أمس في حضور بعض مسؤولي اتحاد الكرة وأبلغهم بحل يرضي أبو الوفا وعامر حسين وهو استبعاد محمد عادل حكم الساحة الدولي وسامي هلهل وهاني عبدالفتاح الحكمين المساعدين بحجة وصولهم عمر ٤٥ سنة، ووضع أسماء حمادة القلاوي حكم ساحة ومساعدين شريف عبدالله من القاهرة وعمر فتحي من الإسكندرية".

وأوضح الغندور أن جلسة نور الدين مع اتحاد الكرة واتفاقه على استبعاد محمد عادل وسامي هلهل وهاني عبدالفتاح حدثت في غياب محمد فاروق رئيس لجنة الحكام والذي كان متواجدا في معسكر الحكام في أبو قير بالإسكندرية".



وأكمل :"اليوم محمد فاروق بمجرد علمه بما حدث غادر المعسكر وذهب إلى اتحاد الكرة لمقابلة جمال علام في حضور محمد عادل وسامي هلهل وأبلغه باستقالته في حالة اجراء اي تعديلات على القائمة الدولية الموقعه باسمه".

وأشار خالد الغندور إلى أن جمال علام وعدهم بإدخال نفس القائمة الدولية التي تضم محمد عادل وهلهل على سيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم.