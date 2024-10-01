ملف الخليج 365 .. رحيل لاعب الزمالك للدوري الفرنسي.. ومسؤول جديد بالجهاز الفني للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الإثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

حسام عبد المجيد يتحدث عن خلافه مع عواد وثقة ناصر منسي في مباراة الأهلي

تحدث لاعب الزمالك، حسام عبد المجيد، عن الفوز بمباراة كأس السوبر الأفريقي على الأهلي، وخلافه مع عواد حارس الفارس الأبيض، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

"كحلي مع خطوط صفراء".. شاهد القميص الاحتياطي الجديد للأهلي بمواصفات عالمية (صور)

كشفت شركة أديداس عن القميص الاحتياطي للنادي الأهلي، الذي سيظهر به، بشكل رسمي لموسم 2024\2025، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"كان بيصعب عليا نفسي".. ناصر منسي يتحدث عن مستقبله مع الزمالك

تحدث ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستقبله مع الفريق، خاصة بعد إحراز هدف التتويج بالسوبر الأفريقي، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

لاعب الزمالك يعلن عبر الخليج 365 انتقاله إلى بوردو الفرنسي

كشف الأوغندي جمال موتيابا (ترافيس موتيابا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، رحيله عن صفوف الفريق للدوري الفرنسي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"ضربة قوية".. مصدر يكشف مدة غياب محمد هاني عن الأهلي

كشف مصدر مطلع، مدة غياب محمد هاني عن النادي الأهلي، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة الزمالك الماضية بكأس السوبر الأفريقي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)

واستعد الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالزمالك، إلى الموسم الجديد ومباراة الأهلي، بخوض مباراة ودية ضد سيدات إنبي، انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

كيف استعدت سيدات الأهلي لمباراة الزمالك في انطلاقة الدوري المصري؟ (صور وفيديوهات)

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، ضربة البداية في الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، بمواجهة الزمالك، في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأخير، للتعرف على الاستعدادات.. اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري للسيدات

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق مسابقة الدوري المصري للسيدات، في ثوبها الجديد، بمشاركة 19 فريقا بينهم الأهلي والزمالك للمرة الأولى في التاريخ، للتعرف على موعد المباراة.. اضغط هنا