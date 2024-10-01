"كان بيصعب عليا نفسي".. ناصر منسي يتحدث عن مستقبله مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستقبله مع الفريق، خاصة بعد إحراز هدف التتويج بالسوبر الأفريقي.

وقال منسي في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "هدفي في شباك الأهلي بالسوبر الأفريقي ثبت أقدامي داخل النادي، ومستمر مع الفريق ولن أرحل، البنك الأهلي تحدث معي قبل السوبر، قلت لهم أنني تحت أمر النادي ومجلس الإدارة صاحب القرار".

وأَضاف: "أنا دمي زملكاوي وكنت سأحزن إذا رحلت عن الزمالك ولا أركز مع السوشيال ميديا، الفترة المقبلة سأركز مع الفريق وسأجلب البطولات مع زملائي، وكان بيصعب عليا نفسي من الانتقادات والسب لكن جمهور الزمالك بحبه وفوق رأسي".

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