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"لإبداء الرأي".. إنبي يطالب رابطة الأندية بإرسال لائحة الدوري الجديدة (خاص)

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محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

أرسل نادي إنبي خطابا رسميا إلى رابطة الأندية المصرية من أجل الحصول على لائحة الموسم الجديد من الممتاز 2024/25.

وجاء نص خطاب النادي البترولي كالتالي: "اللائحة الخاصة بالموسم الرياضي 2024/25، يهدي نادي إنبي الرياضي لسيادتكم وكافة العاملين برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أطيب التحيات".

وأضاف: "بالإشارة للموضوع عالية ونظرا لتعديل نظام المسابقة الدوري العام المصري للموسم الرياضي 2024/25، يرجى التكرم بموافاة نادي إنبي الرياضي باللائحة المنظمة لنشاط المسابقة، وذلك حتى يتسنى لإدارة النادي الاطلاع عليها وإبداء الرأي فيما ورد بها من أحكام".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم المنقضي 2023/24.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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