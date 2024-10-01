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منافسة شرسة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة السادسة من الممتاز، بفوز بورنموث على ساوثهامبتون.

وتصدر جدول ترتيب جدول الترتيب بعد تعادل مانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد بهدف لمثله.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة

1. ليفربول - 15 نقطة

2. مانشستر سيتي - 14 نقطة

3. أرسنال - 14 نقطة

4. - 13 نقاط

5. أستون فيلا - 13 نقطة

6. فولهام - 11 نقاط

7. نيوكاسل - 11 نقطة

8. توتنهام - 10 نقاط

9. برايتون - 9 نقاط

10. نوتنجهام فورست - 9 نقاط

11. بورنموث - 8 نقاط

12. برينتفورد - 7 نقاط

13. مانشستر يونايتد - 7 نقاط

14. وست هام يونايتد - 5 نقاط

15. إيبسويتش تاون - 4 نقاط

16. إيفرتون - 4 نقاط

17. ليستر سيتي - 3 نقاط

18. كريستال بالاس - 3 نقاط

19. ساوثهامبتون - نقطة

20. ولفرهامبتون - نقطة

ويبدأ الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 5 أكتوبر، بمواجهة ليفربول وكريستال بالاس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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