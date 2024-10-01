وفاة نجم كرة السلة السابق ديكيمبي موتومبو عن 58 عاما

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : توفي نجم كرة السلة السابق الكونغولي ديكيمبي موتومبو عن 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة (أن بي ايه) الإثنين.

وقال آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري حيث احترف اللاعب البالغ طوله 2.18 مترين بين عامي 1991 و2009 "كان ديكيمبي موتومبو ببساطة أعظم من الحياة. في الملعب، كان أحد أعظم المعترضين للكرات والمدافعين في تاريخ دوري أن بي ايه. خارج الملعب، كان يبذل كل ما في وسعه لمساعدة الآخرين".

وخاض موتومبو مباراة "كل النجوم" ثماني مرات ودخل في نادي قاعة المشاهير (هول أوف فايم).

رحل محاطا بعائلته بعد صراع مع سرطان في الدماغ، بحسب ما أضافت الرابطة.

وحمل موتومبو، المولود في كينشاسا عام 1966، ألوان دنفر ناغتس (1991 1996)، أتلانتا هوكس (1996 2001)، فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (2001 2002)، نيوجيرزي نيتس (2002 2003)، نيويورك نيكس (2003 2004) قبل أن يختم مسيرته في صفوف هيوستن روكتس (2004 2009).

أحرز جائزة أفضل مدافع في الدوري في 1995، 1997، 1998 و2001، وكان أفضل متابع للكرات في الدوري عامي 2000 و2001.

سحب فريقا أتلانتا ودنفر ناغتس قميصه الرقم 55 تكريما له، لكنه لم يحرز لقب الدوري طوال مسيرته رغم بلوغه النهائي مرتين.

وقال لاعب الارتكاز نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز وأفضل لاعب في عام 2023 جويل إمبيد: "إنه يوم حزين للعالم أجمع، بل وأكثر بالنسبة لنا نحن الأفارقة".

وأضاف النجم الكاميروني الأصل "لقد كان أحد اللاعبين الاعبين الذين اقتديت بهم، بسبب تأثيره داخل وخارج الملعب، لقد حقق الكثير من الأشياء الجيدة لكثير من الناس".

وأعلن مدير سيكسرز داريل موري متأثرا بشكل واضح، عن وفاة موتومبو الذي لعب الى جواره في صفوف فريق هيوستن روكتس، في منتصف مؤتمر صحافي كان مخصصا للكشف عن الاستعدادات للموسم الجديد.

وقال "كنت أعرفه شخصيا (...) بالتأكيد كان ناجحا على أرضية الملعب، ولا حاجة للتوضيح، ولكن قبل كل شيء كان رجلا رائعا، خاصة بالنسبة لعمله في إفريقيا".

خارج الملاعب، شارك موتومبو بلا كلل في تحسين الظروف المعيشية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، موطنه الأصلي، من خلال مؤسسته الشخصية.