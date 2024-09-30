شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مصريا يتأهلون لثمن نهائى بطولة قطر كلاسيك لرجال وسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

نجح 16 مصرياً، بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، ومثلهم في منافسات السيدات، في التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، التى تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 30 سبتمبر الجارى إلى 5 أكتوبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي كالتالي:

- فوز محمد زكريا على الأرجنتيني ليوناردو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-6, 11-2.

- فوز مصطفى عسل على تيموثي براونيل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-5, 11-9.

- فوز فارس الدسوقي على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 7-11, 10-12, 12-10.

- فوز كريم عبد الجواد على بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-9, 11-7.

- فوز فيروز أبو الخير على منه حامد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-6, 11-4.

- فوز ندى عباس على سلمى هاني بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-14, 7-5 ret.

- فوز نوران جوهر على لوسي بيكروفت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-1.

- فوز علي فرج على يوسف ابراهيم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-7.

- ـ فوز هانيا الحمامي على اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-5, 11-9.

ـ فوز سنا إبراهيم على هنا رمضان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-7, 11-6, 11-9.

ـ فوز مازن هشام على إيان يو إنجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-6, 11-3, 6-11, 11-6.

ـ فوز يوسف سليمان على مواطنه علي أبو العنين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 5-11, 11-7, 5-11, 11-6.

ـ فوز أمينة عرفي على فريدة محمد بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-15, 10-12, 11-5, 11-6, 11-9.

ـ فوز نور الشربيني على الإنجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-9, 11-7.

ـ فوز طارق مؤمن على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 6-11, 5-11, 11-5, 11-9.

ـ فوز سلمى الطيب على توماتو هو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-7.

ـ هزيمة سلمى الطيب أمام الإنجليزية جسامين هوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-6, 11-2.

ـ هزيمة روان العربي أمام الإنجليزية لوسي تورمل بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 2-11, 14-12, 11-7, 12-10.