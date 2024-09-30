شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30-9-2024، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: الزمالك يعلن رسميا التعاقد مع جيفرسون كوستا لمدة 4 مواسم، ومحمد رمضان مديرا رياضيا بالنادي الأهلي.. رسمياً، وحسام حسن يدرس ضم أحمد فتوح لمعسكر المنتخب المقبل.

الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع جيفرسون كوستا لمدة 4 مواسم

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع جيفرسون كوستا من غينيا بيساو مدافع أكاديمية كاستلو برانكو، والذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضاً لمدة أربعة مواسم.

محمد رمضان مديرا رياضيا بالنادي الأهلي.. رسمياً

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي اجتماعًا بعد ظهر اليوم، ،بحضور مختار مختار رئيس اللجنة، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وحسام غالي عضو المجلس واللجنة.

مجلس الإسماعيلى يستقر على تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للدراويش

استقر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على تعيين شوقى غريب مدرب المقاولون ومنتخب مصر السابق، مديرا فنيا جديدا للدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال.

حسام حسن يدرس ضم أحمد فتوح لمعسكر المنتخب المقبل

يدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك لمعسكر الفراعنة المقبل المقرر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

الأهلى يدرس منع لاعبيه من حضور المناسبات العامة إلا بإذن مسبق

يدرس مسئولو النادي الأهلي منع لاعبيه حضور المناسبات العامة أو الظهور في افتتاح بعض المشاريع الخاصة، بدون الحصول على إذن مسبق من سامي قمصان.

إنبي: نحصل على 50 ألف دولار من الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقى

كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، تفاصيل عقود ثنائي الفريق البترولي محمد حمدي وزياد كمال، المنضمين إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة.

الأهلى: كهربا غادر المستشفى وسيتواجد فى التدريبات بعد انتهاء الراحة

أكد مصدر بالنادى الأهلى أن محمود عبد المنعم كهربا بحالة جيدة وغادر المستشفى بالأمس، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.