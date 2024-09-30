كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أيام قليلة تفصلنا على قمة الدوري المصري للسيدات، بين الزمالك والأهلي، في المشاركة الأولى للمسابقة التي بدأت عام 2000، إلا أن قرار الاتحاد الأفريقي "كاف"، بضرورة تكوين فريق سيدات للحصول على الرخصة، جعل الموسم المقبل استثنائيا.

وبدأ الزمالك تكوين فريق السيدات لكرة القدم، بالتعاقد مع عادل حسين مديرا فنيا للفريق، ومن ثم تدعيم صفوفه بالصفقات التالية، فدوى عصام الدين من زد، أيه إبراهيم وسمر محمد ونعمة سيد ومها سامي وحبيبة إسماعيل وشهد مكرم من توت عنخ آمون، أبيجل ساكيوا وباتينيك وزوماكا إيجوي من نيجيريا.

بالإضافة إلى يسرا إبراهيم من مودرن سبورت، نورا مندور وماهيتاب حسني من المصري، كنزي حمدي من الأهلي، ميران خاطر وعلياء عطية الله وفرح ممتاز من نادي 6 أكتوبر، رحمة شعبان من الأميرية، شيماء علي من المجد، شهد عبدالباسط وسهر حامد وسهر حامد من وادي دجلة، وأخيرا الفلسطينية ميرال خضر.

واستعد الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالزمالك، إلى الموسم الجديد ومباراة الأهلي، بخوض مباراة ودية ضد سيدات إنبي، انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب الأبيض.

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