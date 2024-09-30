10 صور ترصد الاختلافات بين هدفي ناصر منسي وأفشة في نهائيي الأبطال والسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعقد جماهير الأهلي والزمالك خلال الساعات الماضية مقارنات بين هدف محمد مجدي "أفشة" في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 هدف ناصر منسي في مرمى الأهلي بكأس السوبر الأفريقي 2024.

وقد يتشابه الهدفان في كونهما بنهائي قاري ولكن هناك عدة اختلافات بين الهدفين نستعرضهما خلال السطور التالية:

1) طريقة التسجيل

تسجيل محمد مجدي "أفشة" للهدف جاء من تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء الزمالك سكنت مرمى محمد أبو جبل بعدما وصلته من لاعب الزمالك محمود علاء.

وعلى الجانب الآخر جاء هدف ناصر منسي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء من كرة عرضية وصلته من زميله عمر جابر من يمين الملعب.

2) الحسم

هدف "أفشة" كان حاسمًا إذ توّج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-1 بعدما سُجل بالدقيقة 85:45.

هدف منسي جاء بالدقيقة 76 كهدف تعادل قاد الزمالك لخوض ركلات الترجيح التي ابتسمت للزمالك.

3) توقيت المشاركة

محمد مجدي "أفشة" كان لاعبًا أساسيًا باللقاء، فيما حلّ منسي بديلاً قبل دقيقة من تسجيله للهدف.

4) البطولة

هدف محمد مجدي "أفشة" قاد الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا ومن ثمّ المشاركة بكأس العالم للأندية.

هدف منسي ساهم في تتويج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي.

5) ملعب المباراة

سُجل هدف "أفشة" في ملعب استاد القاهرة، بينما سُجل هدف منسي في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

اقرأ أيضًا:

عمر مرموش يتخطى محمد صلاح ويُعادل فينيسيوس و لامال

نسر جديد.. الأهلي يعلن ضم لاعبة بيراميدز (صور وفيديو)

من ابن الزمالك إلى أنا الأهلي انت مين.. تناقضات نجوم القطبين (صور وفيديو)