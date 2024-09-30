الكشف عن شيئان استند عليهما الزمالك في شكوته لفيفا ضد بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أزمة الزمالك والمهاجم الجابوني أرون بوبيندزا.

وذكر موقع جولازو الروماني، عبر تقرير له اليوم الإثنين، أن نادي رابيد بوخاريست في بلاده قد تلقى إخطاراً من (فيفا) يخطره بأن نادي الزمالك قد تقدم بدعوى قضائية ضده لأحقيته في المهاجم أرون بوبيندزا.

وأوضح التقرير ذاته أن الزمالك قد قدّم في شكوته الاتفاقية التي وقعها مع اللاعب كما احتكم إلى إرسال الاتحاد الأمريكي للبطاقة الدولية للاعب لنظيره المصري ليقيده الزمالك.

ورفضّ الاتحاد المصري لكرة القدم، بحسب التقرير، إرسال البطاقة الدولية للاعب الجابوني إلى الاتحاد الروماني.

ونوهت الصحيفة إلى أنه في حالة الحكم لصالح الزمالك سيدفع النادي الروماني واللاعب غرامة تصل 2.5 مليون يورو قيمة عقد اللاعب مع الزمالك.

وتوقعت الصحيفة في تقريرها أن يحصل اللاعب على بطاقة مؤقتة من فيفا للمشاركة مع رابيد بوخاريست حتى صدور الحكم.

وكان نادي الزمالك قد أعلن خلال الانتقالات الصيفية حصوله على توقيع اللاعب على اتفاقية التعاقد ووصول البطاقة الدولية له قبل أن يُعلن نادي رابيد بوخاريست التعاقد معه.

اقرأ أيضًا:

رفض الزمالك وهداف الدوري.. من هو محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي

"مش عاجبك اطفي التليفزيون".. أبو تريكة يثير الجدل في ستوديو "بي إن سبورتس" (فيديو)