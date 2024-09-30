لحظة بلحظة.. النصر2 - 0 الريان.. رونالدو أساسي ضد تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة النصر السعودي ونظيره الريان القطري عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الريان لمباراة النصر

وشهد تشكيل الريان لمواجهة النصر تواجد المحترف المصري بصفوفه محمود حسن "تريزيجيه"، بجانب تواجد اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، للاطلاع على التشكيل كاملاً.. اضغط هنا

تشكيل النصر لمباراة الريان

وشهد تشكيل النصر تواجد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السنغالي ساديو ماني أساسيان، للاطلاع على التشكيل كاملاً.. اضغط هنا

وكان فريق الريان قد خسر بثلاثية مقابل هدف على يد نظيره الهلال السعودي في الجولة الأولى، فيما تعادل فريق النصر بهدف لمثله مع مستضيفه الشرطة العراقي بالجولة ذاتها.

انتظروا ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها: